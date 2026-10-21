Peatón es arrollado por camioneta en Sierra Leona

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Un joven de 24 años de edad resultó lesionado luego de que una camioneta lo atropelló cuando intentaba cruza la avenida Sierra Leona, a la altura del bulevar Rocha Cordero, tuvo que ser llevado de emergencia a recibir atención médica.

El hecho ocurrió cerca de las ocho y media de la noche de este martes, en que el afectado pretendía atravesar la arteria mencionada cuando fue embestido por una camioneta Jetour de color blanco que en esos momentos iba saliendo del paso a desnivel que ahí se localiza.

Por el golpe recibido el joven fue proyectado al piso causándose lesiones considerables, minutos después llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, que le prestaron los primeros auxilios para trasladarlo a un hospital para que fuera atendido.

Ante el accidente, familiares del afectado realizaron una protesta y cerraron la avenida Sierra Leona exigiendo que el ajustador de seguros respondiera ante las lesiones que presentaba. Argumentaban que se le señalaba como presunto responsable del accidente.

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Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente, en espera de que hubiera un acuerdo reparatorio entre el conductor de la camioneta y el peatón afectado para que el caso no pasara a mayores.