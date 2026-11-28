¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

HUEHUETLÁN.- Dos accidentes automovilísticos ocurrieron a la altura de la delegación de Huichihuayán, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.

El primero ocurrió la mañana de este viernes, sobre la carretera 85 (Valles-Tamazunchale), entre la delegación de Huichihuayán y Chununtzén 1, donde el conductor de una camioneta Ford F-150, de modelo atrasado, trepó su unidad al camellón y chocó de frente contra una lámpara de alumbrado público.

Elementos de Seguridad Pública Municipal llegaron al sitio y tuvieron que pedir apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

Por otro lado, ya por la tarde, el conductor de un vehículo Volkswagen guinda se vio involucrado en un percance también sobre la carretera federal, pero a la altura del lugar conocido como El Cristo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sedán quedó con cuantiosos daños en la parte posterior y en el frente; sin embargo, nadie salió herido.