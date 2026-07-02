Pervertido se aprovecha de multitud en el Carmen

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El pasado martes, durante la concentración de personas en Plaza del Carmen por el partido de la Selección Mexicana, un hombre de 71 años aprovechó para hacer tocamientos indebidos a una mujer.

Fue la parte afectada quien solicitó el apoyo de oficiales capitalinos, que realizaban recorridos a pie, acusando que, momentos antes, un hombre se posicionó atrás de ella y comenzó tocarla y continuó empujándose contra su cuerpo.

Luego de que la mujer brindó las características físicas y de vestimenta del hombre, este fue rápidamente ubicado en las inmediaciones de la Plaza, donde los oficiales del Grupo Centinela llevaron a cabo la detención de Alejandro "N", de 71 años, siendo informado del probable delito cometido.

En atención al protocolo correspondiente y a petición de la parte afectada, para proceder legalmente, el señalado fue canalizado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica, posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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