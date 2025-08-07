logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Pipa gasera se estrella contra árbol en Valles

El hecho se registró en la Valles-Tamazunchale; hay dos heridos

Por Redacción

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Pipa gasera se estrella contra árbol en Valles

CIUDAD VALLES.- Una pipa de gas se salió del camino y chocó de frente contra un árbol, en la carretera federal Valles-Tamazunchale, a la altura del ejido La Calera.La unidad, propiedad de la empresa Todo Gas, era conducida por Carlos Gael Peralta, quien circulaba con dirección de Tamazunchale hacia Ciudad Valles (de sur a norte).

Al llegar al kilómetro 368, en las inmediaciones del ejido antes mencionado, perdió el control del volante, se salió de la carretera e impactó contra un árbol.

Carlos iba acompañado por un joven identificado como Ismael Martínez, y debido al fuerte impacto, ambos resultaron lesionados.

Al auxilio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes trasladaron a los heridos a un centro médico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También arribaron elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes tras una inspección confirmaron que la unidad accidentada no presentaba fugas y que las líneas de conducción estaban bloqueadas, por lo que no existía riesgo de explosión.

Militares de la Guardia Nacional se hicieron cargo del resguardo de la unidad, y solicitaron el apoyo de una grúa para su retiro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres
Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

SLP

Redacción

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar
Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

SLP

Redacción

Ataque armado contra panadería en Tamuín
Ataque armado contra panadería en Tamuín

Ataque armado contra panadería en Tamuín

SLP

Redacción

El negocio presentaba impactos de bala en la fachada

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados
Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

SLP

Redacción

Estas labores se llevaron a cabo en la colonia San Felipe