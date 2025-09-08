Por delitos sexuales, detienen a 2 individuos

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres por presuntos delitos de índole sexual, esto al atender reportes ciudadanos en las colonias San Felipe y Las Palmas.

El primer auxilio se atendió en un motel de la avenida Soledad, en la colonia San Felipe, donde una mujer relató que su hija se trasladaba en un transporte de plataforma digital, siguiendo su ubicación hasta dicho sitio, sin tener más contacto con ella.

Los policías ingresaron con apoyo de personal del lugar a la habitación, donde se encontró a la presunta víctima, así como a un sujeto, quien se identificó como Rafael “N” de 32 años, supuesto responsable del hecho.

Por otra parte, en la calle República de Perú, de la colonia Las Palmas, los policías respondieron a un auxilio, en el que una mujer señaló a un individuo quien supuestamente la tocó sin su consentimiento, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Cruz “N” de 39 años.

A ambos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos de índole sexual; además, se les dio lectura de su carta de derechos. Los arrestados fueron consignados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.