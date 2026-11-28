Por el homicidio de un hombre, individuos son atrapados por la Fiscalía
Se les señala de la muerte a cuchilladas de su rival en Santa María del Río
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La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de dos sujetos, uno identificado con el nombre de Ángel "N" de 19 años y el otro de nombre Antonio "N" de 26 años, quienes están señalados de asesinar a otro hombre en el municipio de Santa María del Río.
De acuerdo con las investigaciones, el 13 de septiembre de este año, la víctima caminaba sobre un camino de la comunidad de El Tepozán, cuando se encontró con los ahora detenidos, quienes viajaban a bordo de una camioneta.
Presuntamente, debido a rencillas previas, ambos comenzaron a seguir a la víctima, quien intentó evadirlos; sin embargo, los sujetos fue alcanzada y agredida.
Las indagatorias establecieron que Ángel "N" habría utilizado un cuchillo para lesionar al ahora occiso en el pecho, mientras que Antonio "N" presuntamente lo golpeó a patadas dejándolo herido y perdió la vida a causa de las lesiones, mientras los sujetos huían en la camioneta.
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Derivado de los actos de investigación, se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente, librado por un Juez de Control con sede en San Luis Potosí.
Agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a ambos señalados en la localidad de El Pueblito, perteneciente a Santa María del Río.
Tras informarles sobre la orden judicial y los derechos que les asisten como detenidos, fueron trasladados a la capital potosina para su certificación médica y los trámites correspondientes.
Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere, en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, en la delegación La Pila.
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