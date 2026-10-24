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Seguridad

Por homicidio, aprehenden a sujeto en Matehuala

Se le acusa de ultimar a balazos a su rival en el municipio de Villa de Guadalupe

Por Luis Manuel Gil Ojeda

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Por homicidio, aprehenden a sujeto en Matehuala
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      Desarrollado por SACS IA

      Mediante acciones de investigación desarrolladas en la zona Altiplano, la Fiscalía General del Estado identificó la probable intervención de Raúl "N" y logró su captura por hechos en los que una persona perdió la vida en el municipio de Villa de Guadalupe.

      Personal del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable intervención del señalado en los hechos. Por ello, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Raúl "N" por el delito de homicidio calificado.

      En cumplimiento del mandamiento judicial, agentes de la Policía de Investigación localizaron al señalado en calles de la colonia Colinas de la Paz, en Matehuala.

      En ese lugar, le informaron sobre la orden de aprehensión en su contra y los derechos que le asisten como persona detenida.

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      De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en mayo de 2021, al exterior de un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Santa Teresa, en el municipio de Villa de Guadalupe. 

      Presuntamente, tras una discusión, el ahora imputado habría agredido con un arma de fuego a la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

      La situación jurídica del imputado será determinada por la autoridad jurisdiccional competente, con apego al debido proceso.

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