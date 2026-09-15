Por maltratar a su familia, detienen a tres
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En respuesta a auxilios ciudadanos por violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y dos hombres.
Por maltrato infantil en la colonia Hogares Populares Pavón, se detuvo a María "N", de 43 años, al ser señalada por sus tres hijos menores de edad de haberlos agredido físicamente, refiriendo ser víctimas de agresiones constantes por parte de su madre.
En este asunto, informó la corporación, oficiales de la Unidad Especializada para la Atención a la Violencia Familiar y de Género intervinieron para garantizar el bienestar y seguridad de los menores haciendo su entrega segura a una red familiar.
En un hecho distinto, en la colonia La Lomita, oficiales también detuvieron a Fernando "N", de 46, por ser señalado de agredir física y verbalmente a su expareja y a su hija, quienes además fueron amenazadas.
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Mientras que en la colonia La Sierra, luego de ser señalado por su esposa de agredirla e intentar llevarse a su hija por la fuerza, Harold "N", de 28, fue asegurado por los oficiales municipales.
Todas estas personas fueron llevadas ante la Fiscalía estatal.
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