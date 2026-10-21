Por secuestro, dan a pareja 50 años de prisión
Hace casi tres años privaron de su libertad a dos albañiles en el municipio de Cárdenas
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La Fiscalía General del Estado obtuvo 50 años de prisión ordinaria en contra de un hombre y una mujer por el delito de secuestro agravado de dos albañiles, tras hechos suscitados en la Zona Media.
Los ahora sentenciados, identificados como Ángel "N" y Martha "N", fueron acusados de privar ilegalmente de la libertad a dos albañiles que se encontraban trabajando en una obra de construcción en el municipio de Cárdenas, a quienes mantuvieron en cautiverio mientras realizaban llamadas a sus familiares para solicitarles una cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño.
Los hechos suscitados en enero de 2024 y en los que ambos agraviados fueron puestos a salvo, se investigaron por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que obtuvo la detención en flagrancia de los imputados en el municipio de Ciudad Fernández y posteriormente implementó las acciones penales respectivas.
De este modo, el caso avanzó hasta un juicio oral, en el que, tras los alegatos vertidos por los agentes fiscales, se decretó el fallo condenatorio.
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En la audiencia de individualización de sanciones y penas, la autoridad judicial impuso 50 años de prisión a los sentenciados, además de los pagos correspondientes por concepto de reparación del daño y sanción pecuniaria. La pareja deberá cumplir su condena en el penal de Rioverde, en donde actualmente se encuentra recluida y donde enfrentó todo el proceso penal.
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