Por traer armas y drogas, acaba aprehendido
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Un joven de 19 años, señalado de posesión de droga y portación de armas de fuego, fue aprehendido por Policías de Investigación, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.
Las autoridades judiciales cumplimentaron el mandamiento contra José "N", por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple, y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relacionada con armas de uso exclusivo del Ejército.
La orden deriva de hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2025, cuando José "N" fue detenido en flagrancia junto con otras tres personas por elementos de la Guardia Civil Estatal. En aquella ocasión, los individuos viajaban en una camioneta Chevrolet Trailblazer negra y presuntamente estaban en posesión de sustancias ilícitas y tres armas de fuego. Tras las investigaciones correspondientes, se obtuvo el mandamiento judicial por los delitos referidos, cuya ejecución estuvo a cargo de agentes investigadores de la Fiscalía.
Posteriormente, las autoridades localizaron al señalado cuando caminaba por una calle de la zona centro de la capital potosina, donde cumplimentaron el mandamiento judicial en su contra.
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Finalmente, José "N" quedó a disposición de la autoridad judicial competente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
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