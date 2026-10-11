logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por traer armas y drogas, acaba aprehendido

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Por traer armas y drogas, acaba aprehendido
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un joven de 19 años, señalado de posesión de droga y portación de armas de fuego, fue aprehendido por Policías de Investigación, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

          Las autoridades judiciales cumplimentaron el mandamiento contra José "N", por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple, y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relacionada con armas de uso exclusivo del Ejército.

      La orden deriva de hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2025, cuando José "N" fue detenido en flagrancia junto con otras tres personas por elementos de la Guardia Civil Estatal. En aquella ocasión, los individuos viajaban en una camioneta Chevrolet Trailblazer negra y presuntamente estaban en posesión de sustancias ilícitas y tres armas de fuego. Tras las investigaciones correspondientes, se obtuvo el mandamiento judicial por los delitos referidos, cuya ejecución estuvo a cargo de agentes investigadores de la Fiscalía.

      Posteriormente, las autoridades localizaron al señalado cuando caminaba por una calle de la zona centro de la capital potosina, donde cumplimentaron el mandamiento judicial en su contra.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, José "N" quedó a disposición de la autoridad judicial competente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fallece motociclista embestido por un camión
      Fallece motociclista embestido por un camión

      Fallece motociclista embestido por un camión

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió en la carretera Tamazunchale-Chapulhuacanito, en la localidad Arroyo de los Patos

      Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos
      Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos

      Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos

      SLP

      Redacción

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los accidentes, sin reporte de lesionados

      Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí
      Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí

      Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal atendió el incidente ocurrido cerca del parque Tangamanga

      Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas
      Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas

      Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La SSPC advierte por lluvias en los diferentes cuadrantes de la ciudad