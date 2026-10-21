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Presuntos maleantes son capturados con distintas drogas

Por Redacción

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Presuntos maleantes son capturados con distintas drogas
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      En dispositivos permanentes de seguridad y prevención implementados en las cuatro regiones de la entidad, la Guardia Civil Estatal logró la detención, en las últimas 24 horas, de un total de 32 presuntos infractores por su probable participación en hechos constitutivos de delito.

      Además, durante estas acciones fueron aseguradas 218 dosis de "cristal", 276.1 gramos de marihuana, siete dosis de cocaína, tres armas cortas, un cargador y cartuchos útiles.

      Durante la mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, informó que dentro de las detenciones se encuentran objetivos prioritarios relacionados con actividades delictivas.

      Destacó la detención de un sujeto como presunto responsable de robo a traileros en la zona de Abastos, de la capital potosina, resultado del trabajo de inteligencia y la implementación de vigilancias fijas y móviles.

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      Asimismo, se refirió a la captura también de otro individuo relacionado con hechos recientes de violencia en el municipio de Villa de Zaragoza.

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