Probable criminal de Cedral es capturado
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Una persona en posesión de un arma de fuego, así como de diversas dosis de droga fue detenido en el municipio de Cedral. Esto, como parte de los operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).
Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia, donde elementos estatales y federales detuvieron a Jonatan Alejandro "N", de 39 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego de alto poder, abastecida con cartuchos útiles, además de diversas dosis de cocaína.
De acuerdo con las primeras líneas de investigación y los trabajos de inteligencia de la GCE, el detenido podría tener vínculos con hechos delictivos de alto impacto que afectaban la seguridad en el municipio. No obstante, serán las autoridades competentes quienes integren las investigaciones y determinen su probable participación.
Los operativos coordinados entre la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continúan desarrollándose en el Altiplano potosino.
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