Procesan a dos individuos por violencia familiar

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Por el delito de violencia familiar, dos individuos fueron vinculados a proceso en distintos casos, uno en Villa de Zaragoza y el otro Tancanhuitz, a ambos se les determinó prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de José Julián "N", señalado por su probable participación en el delito de violencia familiar, ocurrido en el municipio de Zaragoza.

De acuerdo con las investigaciones del agente del Ministerio Público, el imputado habría amagado a una familiar al interior de un domicilio de esa demarcación, situación que fue reportada a las autoridades municipales.

Tras recibir el auxilio correspondiente, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos y realizaron la detención del señalado, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

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Los agentes fiscales integraron la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados y llevaron el asunto ante un Juez de control, autoridad que analizó los elementos presentados durante la audiencia inicial.

Como resultado, el órgano jurisdiccional decretó el auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por otro lado, la Fiscalía también obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Eugenio "N", por violencia familiar y los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 5 de noviembre de 2025, al interior de un domicilio ubicado en la localidad de Tzác Anam, perteneciente al municipio de Tancanhuitz, en la Huasteca Potosina.

De acuerdo con la denuncia, la víctima se disponía a descansar cuando el imputado la agarró del cabello y comenzó a golpearla con un cinturón en diversas partes del cuerpo, causándole afectaciones físicas y emocionales.

Tras tener conocimiento de estos acontecimientos, agentes Fiscales iniciaron las investigaciones correspondientes y reunieron los datos de prueba necesarios para judicializar el asunto.

Durante la audiencia respectiva, la representación social formuló la imputación por el delito señalado y obtuvo de la autoridad judicial el auto de vinculación a proceso contra Eugenio "N".

Asimismo, el Juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.