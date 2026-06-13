Procesan a dos maleantes por secuestro

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La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, obtuvo de un Juez de Control la vinculación a proceso de José "N" y Manuel "N", por su probable participación en el delito de secuestro agravado ocurrido en el municipio de Villa de Reyes.

Como resultado de los datos de prueba presentados por Agentes Fiscales durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó imponer a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2026, cuando la víctima circulaba en bicicleta con dirección a su domicilio sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Laguna de San Vicente.

Las investigaciones establecen que presuntamente Manuel "N" interceptó a la víctima y la agredió físicamente para después privarla de su libertad y trasladarla hacia una zona despoblada, donde fue atada y sometida a diversos cuestionamientos relacionados con su entorno familiar y laboral.

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Posteriormente, habría arribado José "N", quien junto con otros participantes continuó exigiendo información personal a la víctima y presuntamente solicitó una suma de dinero a cambio de permitirle recuperar su libertad. Tras recibir dicho pago, la víctima fue liberada en el municipio de Villa de Reyes.

La Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente. Posteriormente, los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, donde Agentes Fiscales litigaron los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso.