logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Enorme rama cae sobre un auto

El vehículo estaba estacionado en la colonia Altavista; no hubo personas lesionadas.

Por Redacción

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
A
Enorme rama cae sobre un auto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un vehículo quedó dañado luego de que una rama de árbol cayera sobre él, mientras se encontraba estacionado en la colonia Altavista.

      La tarde de este lunes, elementos de Protección Civil Municipal atendieron el reporte de la caída de un árbol, en la calle Frontera, entre Manuel José Othón y el bulevar México-Laredo, detrás del Colegio Motolinía.

      Al llegar al sitio, constataron que lo que había caído era una rama de gran tamaño, la cual terminó sobre un vehículo Nissan Sentra que estaba estacionado.

      La unidad sufrió daños en la carrocería y en el vidrio trasero. Afortunadamente, no había personas en el interior del automóvil ni peatones transitando por el lugar al momento del incidente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Detienen a tres presuntos narcomenudistas en SLP y Valles

      La Guardia Civil Estatal aseguró un arma de fuego, drogas y 32 artefactos conocidos como "ponchallantas".

      Los elementos de Protección Civil se encargaron de retirar la rama utilizando machetes y una motosierra.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reaparecen baches en la lateral de la carretera 57
      Reaparecen baches en la lateral de la carretera 57

      Reaparecen baches en la lateral de la carretera 57

      SLP

      Redacción

      Vecinos aseguran que la zona fue reparada hace menos de seis meses, pero el pavimento volvió a deteriorarse

      Fotos | Aparatoso choque y volcadura en puente de Circuito Potosí
      Fotos | Aparatoso choque y volcadura en puente de Circuito Potosí

      Fotos | Aparatoso choque y volcadura en puente de Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      No se reportan personas lesionadas tras el siniestro en el ramal hacia la colonia Prados

      Detienen a tres presuntos narcomenudistas en SLP y Valles
      Detienen a tres presuntos narcomenudistas en SLP y Valles

      Detienen a tres presuntos narcomenudistas en SLP y Valles

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal aseguró un arma de fuego, drogas y 32 artefactos conocidos como "ponchallantas".

      Abandonan feto en Milpillas; FGE activa protocolos de investigación
      Abandonan feto en Milpillas; FGE activa protocolos de investigación

      Abandonan feto en Milpillas; FGE activa protocolos de investigación

      SLP

      Redacción

      El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia correspondiente