Rauda camioneta cae a zanja del río Santiago
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Con fuertes daños materiales acabó una camioneta luego de caer a una zanja cuando circulaba por el río Santiago, a la altura de la plaza El Dorado, por suerte el conductor no presentó lesiones de consideración.
El hecho tuvo lugar después de las once de la mañana de este viernes, en que una camioneta Suburban de color arena, se desplazaba por el bulevar del río Santiago en dirección de Morales hacia la avenida Muñoz.
No obstante, a la altura de la plaza comercial, el conductor perdió el control del volante a la izquierda y así la camioneta chocó de frente contra la contención de concreto, ascendió a la misma y terminó sobre el desnivel de la zanja ubicada en el área verde central del bulevar.
A causa del hecho la camioneta terminó con daños materiales en la parte frontal y al sitio llegaron los paramédicos del CRUM, quienes atendieron al conductor quien por suerte no tenía lesiones de consideración.
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Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente retirando la camioneta con una grúa y por suerte no hubo daños a terceros ni personas lesionadas, por lo que el caso no pasaría a mayores.
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