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Recuperan moto robada, en el Centro

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan moto robada, en el Centro
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      Oficiales de policía capitalina realizaron la detención de un hombre que fue encontrado tripulando una motocicleta con reporte de robo, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes. Fue en la avenida Reforma y la calle Licenciado Quezada, en el Centro, que los agentes municipales detectaron a un motociclista tripulando una motocicleta Italika sin placas, motivo por el que le marcaron el alto.

      Al solicitar que acreditara la propiedad, el conductor no presentó los documentos, por lo que se realizó la consulta correspondiente ante el Sistema único de información policial, informando que la motocicleta marca Italika color blanco modelo 2014 contaba con reporte de robo.

      Tras confirmar su estatus, se solicitó el apoyo de una grúa para realizar el traslado de la unidad a una pensión, en tanto, el conducto identificado como José "N" de 19 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica.

      Adicionalmente, informó la corporación, los datos de la motocicleta fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/  para consulta y recuperación del legítimo dueño.

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