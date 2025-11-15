Recuperan tres unidades robadas, dos son de carga

Oficiales de la Policía Municipal de la capital localizaron y recuperaron tres vehículos con reporte de robo en distintos hechos, dos son de transporte público federal, por lo que se informó del hallazgo a la delegación de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

El primer hallazgo se registró en prolongación Calzada de Guadalupe, en la colonia Gran Peñón, donde los agentes municipales localizaron con luces encendidas y puertas abiertas, un camión tipo mudanzas marca Kenworth con caja rotulado con la marca “Multitravi, S.A. de C.V.”.

Al indagar sobre la zona no se localizó al operador, por lo que se consultó el estatus de la unidad en el Sistema único de información policial que arrojó reporte de robo la noche anterior.

Cuando se realizaban las maniobras para retirar la unidad a una pensión, el operador fue localizado a metros de distancia, indicando que durante la noche fue abordado por varios sujetos que lo hicieron bajar y lo trasladaron en otro vehículo hacia la Zona Industrial donde lo dejaron abandonado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo hallazgo se efectuó en el Eje 136 de la Zona Industrial, cuando los agentes municipales realizaban patrullajes preventivos. De esta manera localizaron en condiciones de abandono una caja refrigerada marca Great Dane modelo 2005 en color blanco, la cual fue reportada como robada el pasado 12 de noviembre.

En ambos casos, al tratarse de transporte de carga federal, se rindió el informe del hallazgo a la Fiscalía General de la República para que sea esta autoridad quien continúe con las investigaciones correspondientes.

Adicionalmente, en patrullajes preventivos en la calle Torre Latinoamericana del fraccionamiento Torres de México, los agentes municipales localizaron un vehículo marca Dodge Attitude, modelo 2018 en color gris, que contaba con reporte de robo de febrero del 2022.