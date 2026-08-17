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Luego de seis años, capturan a presunto homicida

Los hechos que se investigan tuvieron lugar en la colonia Las Higueras

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Luego de seis años, capturan a presunto homicida
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      Por su probable participación en el delito de homicidio calificado, registrado en la zona metropolitana, la Fiscalía General del Estado detuvo a Juan "N".

      De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en diciembre de 2020, en la colonia Las Higueras, donde la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego, resultando con lesiones que posteriormente provocaron su fallecimiento.

      Agentes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes e integraron la carpeta de investigación. Con base en los datos de prueba recabados, se obtuvo el mandamiento judicial correspondiente en contra del imputado.

      Una vez emitida la orden de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Juan "N" en la zona centro de la ciudad, quien quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual la Fiscalía realizará la imputación respectiva y solicitará su vinculación a proceso.

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