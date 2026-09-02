Reportan tráfico pesado en el centro y norte de la capital

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La mañana de este miércoles se registra tráfico pesado en distintas zonas de la capital potosina, principalmente en el cuadrante centro, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados.

La avenida Salvador Nava Martínez presenta una mayor concentración de vehículos en las inmediaciones del Distribuidor Juárez; sin embargo, el tránsito mantiene un avance constante.

En la carretera 57 también se reporta un aforo vehicular considerable, aunque hasta el momento la circulación continúa fluyendo.

Las principales vialidades del sector norte de la ciudad registran una carga vehicular importante. Se recomienda conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

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