Motociclista se fractura una pierna al chocar contra un camión

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CIUDAD VALLES. Un motociclista de 22 años sufrió fracturas en una pierna luego de chocar contra la parte trasera de un camión en la zona tének de Ciudad Valles.

El accidente ocurrió la noche del martes en el tramo carretero San Antonio Huichimal-Ojo de Agua, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Fortino "N", vecino de la privada Doctor Mora, en la colonia La Pimienta.

De acuerdo con testigos, el joven circulaba en una motocicleta cuando se impactó contra un camión de caja cerrada perteneciente a la empresa Abarrotera de Valles.

Debido a la gravedad de la lesión, el motociclista fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

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