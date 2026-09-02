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Detienen a mujer por violencia familiar en El Sauzalito

La señalada habría causado daños y agredido a habitantes de la casa de su expareja, informó la Policía Municipal

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 07:11 a.m.
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Detienen a mujer por violencia familiar en El Sauzalito
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      Una mujer de 28 años fue detenida por su probable participación en hechos de violencia familiar registrados en la colonia El Sauzalito, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

      De acuerdo con el reporte policial, agentes de la Jefatura Regional Norte acudieron a un domicilio después de recibir una solicitud de auxilio mediante el sistema de emergencias 911.

      La corporación indicó que la mujer presuntamente se presentó en la vivienda de su expareja, donde habría ocasionado daños y agredido a las personas que se encontraban en el inmueble.

      Los oficiales localizaron a la señalada dentro de la propiedad y procedieron a detenerla. Posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, instancia que determinará su situación jurídica.

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      La información corresponde a la versión proporcionada por la autoridad municipal y no se precisó si alguna de las personas involucradas requirió atención médica.

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