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Prevén lluvias y calor de hasta 40° en SLP

Protección Civil advirtió sobre posibles tormentas puntuales durante la tarde de este miércoles

Por Pulso Online

Septiembre 02, 2026 07:02 a.m.
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Prevén lluvias y calor de hasta 40° en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) llamó a la población a tomar precauciones ante la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      Las precipitaciones estarán acompañadas por temperaturas calurosas y muy calurosas. La condición más intensa se espera en la Huasteca, donde el termómetro podría alcanzar una máxima de 40 grados y una mínima de 25. También se pronostican rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora y de hasta 40 kilómetros por hora en las zonas altas.

      Para la región Media se prevé una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 20, además de lluvias vespertinas y viento del este con rachas superiores a 30 kilómetros por hora.

      En el Altiplano se anticipa una máxima de 31 grados y una mínima de 15, con posibilidad de lluvias, tormentas puntuales y rachas de viento al momento de las precipitaciones.

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      La zona Centro tendrá las condiciones más frescas, con temperaturas de entre 15 y 26 grados. En las partes altas, el termómetro podría descender hasta los 9 grados. También existe posibilidad de lluvia y tormentas a partir de la tarde.

      Protección Civil informó que los sistemas tropicales activos en los océanos Pacífico y Atlántico no representan, por el momento, un riesgo para San Luis Potosí.

      La dependencia pidió evitar el cruce de calles, arroyos y vialidades inundadas, así como mantenerse atento a sus avisos oficiales. Los reportes de auxilio pueden realizarse al número de emergencias 911 o mediante WhatsApp al 444 213 2858.

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