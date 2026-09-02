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Casi se duplica extorsión a la IP, alerta Coparmex

Crece de 67 a 133 casos en un año, dice el organismo

Por Martín Rodríguez

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Casi se duplica extorsión a la IP, alerta Coparmex
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      El registro de denuncias de empresarios en San Luis Potosí por extorsión creció en un año de 67 a 133 casos, indicó la presidenta local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ana María Abascal Sainz.

      Crecimiento alarmante de extorsiones en San Luis Potosí

      En entrevista, la lideresa empresarial indicó que ese fenómeno delictivo creció el doble y tiene de rodillas a los empresarios del estado.

      El incremento de 66 denuncias en la entidad implica un crecimiento de 98.5 por ciento en el plazo descrito.

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      Coparmex impulsa denuncia y atención especializada

      Abascal Sainz indicó que "este delito (la extorsión) se mantiene al alza y trae de cabeza al empresariado", principalmente porque las víctimas no se animan a denunciar.

      Por esa razón, anunció Abascal Sainz, la Coparmex socializará entre los industriales la necesidad de denunciar estos casos ante el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, presentado la semana pasada.

      Añadió que el panorama de la extorsión se agrava por el temor a denunciar y, cuando se hace, por el burocratismo que se registra en las dependencias de procuración de justicia.

      Abascal Sainz consideró que también urge trabajar en el interior de las penitenciarías, porque dentro de ellas surgen algunos de los casos de extorsión. 

      La entrevistada añadió que los 133 casos que son apenas una fracción, porque finalmente hay una cifra negra de 97 por ciento de delitos que no van a dar a una denuncia.

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