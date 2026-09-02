Discuten por el aseo y uno termina herido con arma blanca
La Policía Municipal detuvo en Tierra Blanca al compañero de vivienda de la víctima como presunto responsable de la agresión
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Una discusión relacionada con el aseo de una vivienda terminó con una persona lesionada por arma blanca y un hombre detenido en la comunidad de Tierra Blanca, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.
Agentes de la Guardia Municipal se trasladaron al lugar después de recibir el reporte sobre una persona herida.
Según la versión proporcionada a los policías, la víctima sostuvo una discusión con su compañero de vivienda debido a las labores de limpieza del lugar. Durante el conflicto, presuntamente fue atacada con un arma blanca.
La parte afectada identificó a su compañero como el probable responsable de las lesiones. Los oficiales detuvieron al señalado, de 50 años, y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.
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La SSPC no informó sobre la gravedad de las heridas ni precisó si la víctima fue trasladada a alguna institución médica. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido.
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