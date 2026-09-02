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Seguridad

Discuten por el aseo y uno termina herido con arma blanca

La Policía Municipal detuvo en Tierra Blanca al compañero de vivienda de la víctima como presunto responsable de la agresión

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 07:15 a.m.
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Discuten por el aseo y uno termina herido con arma blanca
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      Una discusión relacionada con el aseo de una vivienda terminó con una persona lesionada por arma blanca y un hombre detenido en la comunidad de Tierra Blanca, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

      Agentes de la Guardia Municipal se trasladaron al lugar después de recibir el reporte sobre una persona herida.

      Según la versión proporcionada a los policías, la víctima sostuvo una discusión con su compañero de vivienda debido a las labores de limpieza del lugar. Durante el conflicto, presuntamente fue atacada con un arma blanca.

      La parte afectada identificó a su compañero como el probable responsable de las lesiones. Los oficiales detuvieron al señalado, de 50 años, y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

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      La SSPC no informó sobre la gravedad de las heridas ni precisó si la víctima fue trasladada a alguna institución médica. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido.

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