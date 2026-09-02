Discuten por el aseo y uno termina herido con arma blanca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una discusión relacionada con el aseo de una vivienda terminó con una persona lesionada por arma blanca y un hombre detenido en la comunidad de Tierra Blanca, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

Agentes de la Guardia Municipal se trasladaron al lugar después de recibir el reporte sobre una persona herida.

Según la versión proporcionada a los policías, la víctima sostuvo una discusión con su compañero de vivienda debido a las labores de limpieza del lugar. Durante el conflicto, presuntamente fue atacada con un arma blanca.

La parte afectada identificó a su compañero como el probable responsable de las lesiones. Los oficiales detuvieron al señalado, de 50 años, y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La SSPC no informó sobre la gravedad de las heridas ni precisó si la víctima fue trasladada a alguna institución médica. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido.