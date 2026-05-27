"Revienta" FGE casa de seguridad en Ciudad Valles

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CIUDAD VALLES.- Personal de la Fiscalía General del Estado cateó una supuesta casa de seguridad en el fraccionamiento Morales, en donde se encontraron armas largas, decenas de cargadores, marihuana y demás objetos ilícitos, aunque en este caso no hubo personas detenidas.

Este martes la Fiscalía General del Estado informó que a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Las Américas del fraccionamiento Morales, en Ciudad Valles.

Este mandato judicial fue promovido por agentes fiscales de la FGE como parte de las investigaciones desarrolladas por la institución, obteniendo de un Juez de Control la autorización correspondiente para intervenir el domicilio señalado.

Durante las diligencias realizadas por personal operativo de la PDI y Servicios Periciales, se encontraron tres armas largas, equipo táctico, siete artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y diversas bolsas plásticas que contenían restos y semillas de marihuana.

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En el sitio también fueron encontrados diversos cargadores para arma larga, siendo un total de 75, entre metálicos y plásticos.

Todos los indicios asegurados fueron embalados e incorporados a la carpeta de investigación correspondiente, mientras que la dependencia continúa con las acciones legales y de investigación derivadas de este operativo, en el cual no se registraron detenidos ya que al momento de la incursión no había nadie en el inmueble.