logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

"Revienta" FGE casa de seguridad en Ciudad Valles

Se encontraron armas largas, cargadores, marihuana y demás objetos ilícitos

Por Redacción

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
"Revienta" FGE casa de seguridad en Ciudad Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Personal de la Fiscalía General del Estado cateó una supuesta casa de seguridad en el fraccionamiento Morales, en donde se encontraron armas largas, decenas de cargadores, marihuana y demás objetos ilícitos, aunque en este caso no hubo personas detenidas.

      Este martes la Fiscalía General del Estado informó que a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Las Américas del fraccionamiento Morales, en Ciudad Valles.

      Este mandato judicial fue promovido por agentes fiscales de la FGE como parte de las investigaciones desarrolladas por la institución, obteniendo de un Juez de Control la autorización correspondiente para intervenir el domicilio señalado.

      Durante las diligencias realizadas por personal operativo de la PDI y Servicios Periciales, se encontraron tres armas largas, equipo táctico, siete artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y diversas bolsas plásticas que contenían restos y semillas de marihuana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el sitio también fueron encontrados diversos cargadores para arma larga, siendo un total de 75, entre metálicos y plásticos.

      Todos los indicios asegurados fueron embalados e incorporados a la carpeta de investigación correspondiente, mientras que la dependencia continúa con las acciones legales y de investigación derivadas de este operativo, en el cual no se registraron detenidos ya que al momento de la incursión no había nadie en el inmueble.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I
      Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I

      Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I

      SLP

      Redacción

      El cuerpo fue encontrado cerca de la pista de patinaje; Fiscalía inició las diligencias

      Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos
      Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos

      Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos

      SLP

      Redacción

      El detenido fue puesto a disposición tras el hallazgo del arma prohibida en la Progreso

      Detiene GCE a 31 personas en 24 horas
      Detiene GCE a 31 personas en 24 horas

      Detiene GCE a 31 personas en 24 horas

      SLP

      Redacción

      Aseguran droga, vehículos robados y un arma corta durante operativos en SLP

      Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo
      Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo

      Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo

      SLP

      Flor Martínez

      Las víctimas reportaron la falta de patrullajes y la tardía llegada de corporaciones