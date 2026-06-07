Riña vecinal en La Virgen deja tres detenidas

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La Guardia Civil de Soledad atendió un reporte de riña vecinal en la colonia La Virgen, quedando detenidas María "N" de 35 años, Noemí "N" de 27 años y Carmen "N" de 40 años, por su probable participación en el delito de lesiones.

Los hechos habrían ocurrido en la avenida Julio R. Córdoba, en la colonia La Virgen, donde se reportó una riña vecinal entre tres mujeres, donde existía agresión física y verbal entre las señaladas, que inició por desacuerdos en la delimitación de una banqueta compartida.

Derivado de los señalamientos mutuos entre las involucradas, así como los daños y lesiones presentadas, las tres mujeres expresaron su deseo de proceder legalmente, ya que temían por su seguridad y deseaban la reparación de daños ocasionados, por lo que quedaron detenidas y puestas disposición de la autoridad investigadora para el desarrollo de las indagatorias.

La Guardia Civil Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público.

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