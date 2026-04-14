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Roban auto en plena avenida de Balcones del Valle

La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de Estado para localizar el vehículo

Por Pulso Online

Abril 14, 2026 09:56 a.m.
A
Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Un automóvil fue robado por la madrugada de este martes en Balcones del Valle, por lo que ya está en trámite una denuncia ante la Fiscalía General de Estado (FGE).

De acuerdo con la denuncia realizada a Pulso, el auto compacto fue sustraído en la esquina de prolongación Mariano Jiménez casi esquina con Urbano Villalón, donde se encontraba estacionado.

El vehículo es un Nissan tipo March en color gris, con placas son UYE384A, señaló el denunciante quien solicitó el apoyo para dar con el paradero de su unidad.

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