Sujeto es apresado por ultimar a su rival con arma blanca

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Un sujeto señalado por la muerte de un hombre en la colonia Imperio Azteca, fue aprehendido ya en reclusión por la Fiscalía General del Estado por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2026, en la mencionada colonia de esta ciudad capital, donde el ahora imputado presuntamente agredió con un arma blanca al ahora occiso al verse envueltos en una riña para posteriormente huir del lugar.

A consecuencia de las lesiones, la víctima fue trasladada a un hospital, donde posteriormente perdió la vida.

La FGE realizó las investigaciones y reunió datos de prueba con los cuales un Juez de Control libró la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI) en los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde Ernesto "N" se encontraba recluido por una causa penal distinta.

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El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.