Se accidentan carro y taxi en río Santiago

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Un choque por alcance en el río Santiago entre un auto particular y un taxi dejó ambas unidades prácticamente en pérdida total, aunque no se registraron personas lesionadas en este caso.

Cerca de las ocho de la mañana de este domingo, un automóvil Volkswagen Vento de color gris, circulaba sobre el río Santiago en dirección a Morales.

Al llegar a la altura del puente Pedroza, metros antes de llegar a Mariano Otero en la colonia Los Reyitos, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior del taxi número económico 3694, un Nissan Versa que por ahí se desplazaba en esos momento.

Por el golpe recibido, el taxi fue proyectado contra la contención para finalmente quedar trepado sobre la misma.

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Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron al sitio para tomar conocimiento del percance, ordenando el traslado de los autos a una pensión y se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo reparatorio a través de sus aseguradoras.

El carro particular quedó destrozado de la parte frontal, en tanto que el taxi acabó con la cajuela totalmente sumida, aunque pese a la magnitud del percance no hubo personas lesionadas.