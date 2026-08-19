Se incendian dos bodegas en Abastos

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Dos bodegas de la Central de Abastos se incendiaron, mientras se realizaban trabajos de herrería dentro de ellas. Esto, sin dejar personas heridas, registrando únicamente pérdidas materiales.

El mediodía de este martes, en la calle Legumbres, cuando soldadores se encontraban realizando sus labores en las bodegas 37 y 38, en donde se almacenan legumbres y frutas de temporada, cuando una chispa habría iniciado el fuego que se extendió por ambas naves.

Fueron los propios soldadores quienes, al ponerse a salvo, dieron aviso a los cuerpos de emergencia, al ver que las llamas se habían salido de control. Minutos más tarde, al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes se dieron a la tarea de agilizar el tránsito vehicular para dar entrada a los socorristas.

Momentos después, llegaron el Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil Municipal, quienes lograron controlar el incendio hasta sofocar por completo las llamas, trabajos que duraron por varios minutos, hasta que no hubo riesgo de que reavivara el siniestro.

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Los trabajadores fueron valorados por los brigadistas, quienes confirmaron que no habían sufrido ningún tipo de lesión y se encontraban en buen estado.