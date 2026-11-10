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Seguridad

Señalan a policía de propinar golpiza a persona mayor

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Señalan a policía de propinar golpiza a persona mayor
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre quedó inconsciente tras recibir una golpiza en las inmediaciones de la delegación El Pujal; vecinos señalaron como agresor a un policía que andaba fuera de servicio.

      Fue el pasado domingo por la noche cuando al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que había una persona golpeada e inconsciente en la calle San Luis de la mencionada delegación.

      Se trataba de un vecino identificado como Rolando, quien tuvo que ser auxiliado por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y trasladado a un centro médico.

      De acuerdo con los testigos, este hombre fue golpeado por un individuo identificado como Saúl, quien es policía, pero andaba fuera de servicio y también vive en la zona. El presunto agresor ya no se encontraba en el lugar cuando llegó la ayuda.

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      No se dieron a conocer los motivos de la agresión. Será la Fiscalía General del Estado la que se encargue de las investigaciones.

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