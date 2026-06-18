Sentencian con hasta 5 años a tipos armados

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Una pareja de sujetos armados fueron sentenciados por hasta cinco años de prisión. Esto, tras su detención en la carretera El Naranjo-El Meco.

Y es que elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, interceptaron a Juan "N" y Jerónimo "N", en la carretera estatal, a la altura del ejido El Colorado, municipio de El Naranjo, en donde les aseguraron en el interior de un vehículo tres armas tipo pistola, tres cargadores y 33 cartuchos útiles de diversos calibres.

La Fiscalía General de la República aportó los elementos de prueba, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, instancia que, mediante audiencia de procedimiento abreviado, obtuvo del Juez de Control el fallo condenatorio.

El juez dictó una pena de cuatro años cinco meses y 10 días de prisión y el pago de una multa de ocho mil 259 pesos 22 centavos, contra Juan "N", mientras que Jerónimo "N", cumplirá una pena de cinco años nueve meses 10 días de prisión y pagará una multa de 10 mil 748 pesos 30 centavos, por haberse acreditado su participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante.

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Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.