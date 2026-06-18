logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sentencian con hasta 5 años a tipos armados

Les fueron localizadas tres pistolas, cargadores y cartuchos útiles

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Sentencian con hasta 5 años a tipos armados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una pareja de sujetos armados fueron sentenciados por hasta cinco años de prisión. Esto, tras su detención en la carretera El Naranjo-El Meco.

      Y es que elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, interceptaron a Juan "N" y Jerónimo "N", en la carretera estatal, a la altura del ejido El Colorado, municipio de El Naranjo, en donde les aseguraron en el interior de un vehículo tres armas tipo pistola, tres cargadores y 33 cartuchos útiles de diversos calibres.

      La Fiscalía General de la República aportó los elementos de prueba, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, instancia que, mediante audiencia de procedimiento abreviado, obtuvo del Juez de Control el fallo condenatorio.

      El juez dictó una pena de cuatro años cinco meses y 10 días de prisión y el pago de una multa de ocho mil 259 pesos 22 centavos, contra Juan "N", mientras que Jerónimo "N", cumplirá una pena de cinco años nueve meses 10 días de prisión y pagará una multa de 10 mil 748 pesos 30 centavos, por haberse acreditado su participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes
      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes

      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes

      SLP

      PULSO

      Se trata de diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas

      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso
      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de Cruz Roja atendieron y trasladaron a una de las mujeres

      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados
      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados

      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados

      SLP

      Pulso Online

      Automovilistas y peatones reportan que la camioneta permanece con frecuencia en Ignacio Comonfort

      Transporte de personal derriba poste en carretera 57
      Transporte de personal derriba poste en carretera 57

      Transporte de personal derriba poste en carretera 57

      SLP

      Redacción

      Después quedó en el desnivel que divide la carretera; no hubo lesionados