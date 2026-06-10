Investiga Sedesore a su delegado por despensas en el PVEM
El funcionario sabía que resguardar el producto en un partido político está prohibido, dijo Martínez Galarza
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Se encuentra en proceso de investigación el actuar de un delegado en el almacenaje de despensas del programa Seguridad Alimentaria de la Sedesore, en la sede de la dirigencia municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa de Reyes.
Así lo informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien exteriorizó que el funcionario sabía que resguardar el producto en un partido político está prohibido, por ello, se analiza con la representación legal si procede una posible destitución.
"Debe de tener muchísimo cuidado, porque representan una institución. No se valen solos (...) conocemos el tema de lo que está sucediendo, pero te reitero, estamos en el proceso de revisión y claro que se va a imponer una sanción", advirtió.
Refirió que la investigación donde interviene la Contraloría General del Estado, revisa cómo sucedieron los hechos con el presidente municipal, porque, en ocasiones el traslado de las despensas lo realiza personal de las alcaldías o voluntariado.
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"Ya estamos revisando. Quiero ser muy reiterativa en el tema que, cada delegado es responsable de cada acción que hace, independientemente cuando no reciba una indicación de su servidora", concluyó.
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