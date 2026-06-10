Camioneta cae al río en El Naranjo
Protección Civil recomendó no cruzar ríos ni arroyos durante la temporada de lluvias
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La Dirección Protección Civil de El Naranjo informó que una camioneta cayó al río del municipio que presenta una corriente de agua considerable.
Indicó que por fallas mecánicas, el vehículo tuvo el incidente en el ejido Maitines, pero afortunadamente solo hay daños materiales. "No intenten cruzar ríos ni arroyos en esta temporada de lluvias", recomendó.
Seguirán las fuertes lluvias en nuestro municipio, alertó Protección Civil.
Lluvias pegarán este miércoles en las cuatro regiones
La Huasteca tendrá el pronóstico más complicado, con tormentas que podrían ser fuertes durante el día
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