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Camioneta cae al río en El Naranjo

Protección Civil recomendó no cruzar ríos ni arroyos durante la temporada de lluvias

Por Redacción

Junio 10, 2026 11:24 a.m.
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Foto: Especial

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      La Dirección Protección Civil de El Naranjo informó que una camioneta cayó al río del municipio que presenta una corriente de agua considerable.

      Indicó que por fallas mecánicas, el vehículo tuvo el incidente en el ejido Maitines, pero afortunadamente solo hay daños materiales. "No intenten cruzar ríos ni arroyos en esta temporada de lluvias", recomendó.

      Seguirán las fuertes lluvias en nuestro municipio, alertó Protección Civil.

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