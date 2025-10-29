Operativos de la GCE arrojan 34 infractores

En diferentes operativos preventivos enfocados en materia de prevención del delito, que se realizan en todo el Estado, la Guardia Civil Estatal detuvo a 34 personas, que presumiblemente cometieron hechos ilícitos.

Entre los delitos cometidos por parte de los detenidos figura el de lesiones, ataque peligroso y portación de armas de fuego, delitos contra la seguridad de tránsito, robo, daños, violencia familiar, así como posesión de estupefacientes.

Además, se aseguraron dos unidades que resultaron con reporte de robo.

Continuando con los trabajos preventivos, enfocados en las festividades de día de muertos, la corporación estatal sostuvo una reunión con autoridades de INPOJUVE y de clubes de motociclistas, con el objetivo de definir los pormenores de la “Rodada del terror” que se llevará a cabo por motivo de tal festejo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la GCE, Rosalío Ramos García, conminó a los presentes a conducirse con responsabilidad, a fin de que cada institución vinculada a este evento, cumpla con los objetivos pactados en el Plan General de Seguridad.