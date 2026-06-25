Sorprenden a cinco consumiendo drogas

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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de cinco hombres, por su probable participación en delitos contra la salud. Como resultado de las labores preventivas y de patrullaje en las colonias Villas del Sol, Benito Juárez y La Foresta, fueron detenidos Ricardo "N" de 30 años; Jair "N" de 28 años; y Raúl "N" de 35 años, a quienes se les localizó en posesión de diversas dosis de presunta metanfetamina.

Los arrestos de estas personas se realizaron luego de que oficiales los detectaron consumiendo estupefacientes en la vía pública, así como incurriendo en faltas administrativas. También, durante recorridos de vigilancia en la carretera San Luis-Corcovada y la colonia San Francisco de Asís, se detuvo a José "N" de 34 años y Patricio "N" de 38 años, al ser vistos consumiendo estupefacientes en la vía pública y circular a exceso de velocidad, sin casco y sin luces en motocicleta, asegurándoles una bolsa con hierba seca verde a cada uno con características de la marihuana. Junto con las sustancias aseguradas, estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de definir su situación legal.