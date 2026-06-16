Sorprenden a cinco malvivientes con enervantes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un adolescente de 15 años fue detenido junto con otros cuatro hombres por presunta posesión de drogas. Resultado de los patrullajes implementados en Soledad por la Guardia Civil Municipal.

Por probables delitos contra la salud, en una primera intervención en las colonia Cactus y San Antonio fueron asegurados Edgar "N", de 30 años, y Gerardo "N", de 33, a quienes se les aseguraron dosis de cristal cuando cometían conductas consideradas faltas administrativas.

Por otra parte, en la colonia Rinconada del Palmar fue detenido un adolescente de 15 años de edad, quien estaba consumiendo estupefacientes y alterando el orden público. Además, le fue encontrada una bolsa con marihuana.

Asimismo, durante acciones preventivas realizadas en el operativo BOMI Soledad Seguro, se detuvo a Carlos "N", de 29 años de edad, en la colonia Rancho Blanco; mientras que en la colonia Hacienda de los Morales fue detenido Miguel "N", de 40 años. A estos sujetos se les aseguraron bolsas con marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todos estos individuos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica.

y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.