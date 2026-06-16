logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a cinco malvivientes con enervantes

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a cinco malvivientes con enervantes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un adolescente de 15 años fue detenido junto con otros cuatro hombres por presunta posesión de drogas. Resultado de los patrullajes implementados en Soledad por la Guardia Civil Municipal.

      Por probables delitos contra la salud, en una primera intervención en las colonia Cactus y San Antonio fueron asegurados Edgar "N", de 30 años, y Gerardo "N", de 33, a quienes se les aseguraron dosis de cristal cuando cometían conductas consideradas faltas administrativas.

      Por otra parte, en la colonia Rinconada del Palmar fue detenido un adolescente de 15 años de edad, quien estaba consumiendo estupefacientes y alterando el orden público. Además, le fue encontrada una bolsa con marihuana.

      Asimismo, durante acciones preventivas realizadas en el operativo BOMI Soledad Seguro, se detuvo a Carlos "N", de 29 años de edad, en la colonia Rancho Blanco; mientras que en la colonia Hacienda de los Morales fue detenido Miguel "N", de 40 años. A estos sujetos se les aseguraron bolsas con marihuana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Todos estos individuos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica.

       y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS
      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

      SLP

      Rubén Pacheco

      Fiscalía General del Estado informó que el hombre está acusado de maltrato animal

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC
      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      La FGR ha obtenido sentencias que han debilitado la operación de criminales, dijo Juárez Hernández

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado
      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió la mañana de este lunes en el cruce con Mariano Jiménez

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán
      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SLP

      Redacción

      La zona está señalizada y pide a los conductores respetar las indicaciones oficiales