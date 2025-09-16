Sorprenden a pareja con bolsas de marihuana

Como resultado de patrullajes preventivos en la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en el cuadrante norte de la ciudad, oficiales de Guardia Municipal detectaron a una pareja consumiendo bebidas alcohólicas y en posesión de cuatro bolsas con marihuana.

El hecho se registró en la avenida Plan Ponciano Arriaga y la calle Fénix de la citada colonia, donde los agentes municipales detectaron a la pareja consumiendo bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo, motivo por el que les indicaron el acto de molestia y una revisión preventiva.

De esta manera, se encontró en el vehículo, cuatro bolsas de plástico con hierba verde similar a la marihuana, por lo que informaron a los implicados de su detención y los derechos que les asiste la ley.

Enseguida, Ismael “N” de 29 años y Ruth “N” de 25 años, fueron trasladados al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica, donde también se realizó el embalaje de la droga que dio un peso de 267.7 gramos.

Finalmente, las dos personas fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.