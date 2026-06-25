Sujeto amedrentaba a la gente con su cuchillo

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Su arresto se efectuó en la colonia Santo Tomás II, luego de que fue detectado alterando el orden público y gritando insultos en la vía pública. Al ser abordado para informarle que incurría en una falta administrativa, presuntamente extrajo un arma blanca de sus pertenencias, por lo que los oficiales aplicaron protocolos de control, asegurándole el arma blanca.

Por lo anterior, esta persona fue informada que quedaría detenida por el delito de arma prohibida, y trasladada a la comandancia municipal para su certificación médica, y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes seria presentado ante la Fiscalía General del Estado.

La Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.