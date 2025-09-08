Sujeto es apresado por homicidio en Aquismón

AQUISMÓN.- Policías de Investigación detuvieron a un hombre en Aquismón, acusado de homicidio.

Hermelindo “N”, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, por los delitos de homicidio calificado, en concurso real con tentativa de homicidio calificado agravado y lesiones calificadas.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 2 de septiembre del presente año, cuando ingresó al patio del domicilio de las víctimas, en la comunidad de Tampaxal.

En el lugar, Hermelindo empujó a un hombre desde una altura superior a dos metros, provocando su caída y fallecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, agredió con un arma punzocortante a otra persona causándole lesiones, y una tercera víctima fue golpeada por el probable responsable.

Por lo tanto, agentes del Ministerio Público de la Delegación Quinta de la FGE, integraron la carpeta de investigación correspondiente y solicitaron la orden de aprehensión ante un Juez de control por el delito de homicidio calificado, en concurso real con tentativa de homicidio calificado agravado y lesiones calificadas.

Una vez con la orden de aprehensión en mano, personal de la PDI logró capturar a Hermelindo “N” en la zona centro de la misma demarcación donde ocurrieron los hechos, para después quedar a disposición de la autoridad judicial al ser trasladado a un Centro Estatal de Reinserción Social.