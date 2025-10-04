logo pulso
Seguridad

Sujeto robaba dulces en Bodega Aurrerá

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
Sujeto robaba dulces en Bodega Aurrerá

En atención a un reporte , agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre que intentó robar dulces de una Bodega Aurrerá, esto en la colonia Jardines del Valle.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en el citado supermercado ubicado en la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya, donde el personal tenía retenido a un individuo por intentar sustraer productos.

Los policías soledenses se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con el responsable del establecimiento, quien los llevó con el señalado. 

Los agentes dialogaron con el reportado, quien después de varios minutos se identificó como Carlos “N” a quien se le encontraron productos de dulcería que aseguró no poder pagarlos, por lo que la parte afectada decidió proceder legalmente en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo a comercio, además se le informaron los derechos que la ley le concede y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

