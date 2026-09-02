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Sujeto se sobrepasó con una menor

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto se sobrepasó con una menor
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      AQUISMÓN.- Un joven que habría agredido de manera sexual a una menor de edad, en el municipio de Aquismón, fue capturado y llevado ante un juez.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que se detuvo a Héctor "N", en cumplimiento a una orden de aprehensión, como probable responsable del delito de violación específica.

      Esto luego de una denuncia presentada ante la Delegación Quinta de la FGESLP, en la que se informó sobre probables actos con apariencia de delito ocurridos en mayo y agosto de 2026, en agravio de una persona menor de edad.

      De acuerdo con las investigaciones, en un primer hecho, el imputado y la víctima se trasladaban en una motocicleta hacia la comunidad de La Eureka y, al ingresar a una vereda, presuntamente se suscitó la primera agresión.

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      En otra ocasión, Héctor "N" habría trasladado a la víctima a su domicilio, en la localidad de Cuetab, donde presuntamente habría cometido el mismo hecho constitutivo de delito.

      Tras la denuncia, agentes fiscales integraron la carpeta de investigación y solicitaron a un Juez de Control la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en calles de la localidad de Cuetab, Aquismón.

      Posteriormente, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social en Ciudad Valles, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

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