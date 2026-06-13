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Seguridad

Sujeto traía una moto con documentos alterados

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto traía una moto con documentos alterados
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      Por su probable participación en el delito de uso de documentos falsos o alterados, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron y pusieron a disposición de la autoridad investigadora a Gilberto "N" de 32 años de edad, quien intentó acreditar su unidad con documentación alterada.

      Al realizar recorridos de seguridad sobre la avenida Valle de los Fantasmas, en la colonia Jardines del Valle, oficiales municipales detectaron que esta persona abordo de una motocicleta que circulaba en sentido contrario y realizando maniobras en zigzag, generando una situación de riesgo para sí mismo y terceros.  

      Tras lograr detener su marcha, los agentes le solicitaron la documentación correspondiente, en donde se percataron que los datos no correspondían con la unidad que tripulaba, ademas de detectar que el permiso de circulación era emitido por un municipio del estado.

      Por lo anterior, fue informada esta persona que sería detenida por el presunto delito de uso de documentos falsos o alterados, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con la motocicleta y los documentos asegurados.

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      La Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.

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