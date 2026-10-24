Sujetos tiran 63 dosis de drogas, en La Hacienda

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Al huir de la policía, sujetos tiraron una bolsa de plástico con más de 60 dosis de drogas, mismas que fueron aseguradas para las investigaciones respectivas, esto en la colonia La Hacienda, en el cuadrante norte de la ciudad.

De acuerdo a los hechos, elementos de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron el decomiso de 63 dosis de distintas droga en calles de la colonia La Hacienda, como resultado de las acciones operativas para combatir el narcomenudeo en la capital.

Los agentes municipales detectaron en la calle Hermanos Serdán de la citada colonia, a un grupo de sujetos que al ver la presencia policial se dispersaron. Al inspeccionar la zona, detectaron que habían dejado tirada una bolsa de plástico con sustancias ilícitas.

Entre las drogas se encontraron 23 bolsas en color negro tipo ziploc, que contenían cristal con un peso aproximado de 13.9 gramos; 26 bolsas que contenían piedras en color blanco con las características físicas de la droga conocida como piedra, con un peso de 9.7 gramos y 14 bolsas tipo ziploc transparente con una sustancia con características a la droga conocida como cocaína, con un peso de 5.9 gramos.

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Ante el hallazgo, los agentes municipales procedieron con el embalaje del indicio, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones correspondientes.