Suman 23 detenidos en las últimas horas
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Durante las últimas horas, la Guardia Civil Estatal registró la detención de 23 personas presuntamente relacionadas con diversos hechos delictivos, además del aseguramiento de droga, armas de fuego y vehículos.
Como parte de los resultados de los diferentes dispositivos de seguridad implementados en la entidad, se recuperaron cinco vehículos, tres de ellos con reporte de robo; además, se aseguraron un kilo con 188 gramos de marihuana y 72 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como "cristal".
En estas acciones, las autoridades también aseguraron cuatro armas de fuego, como parte de los operativos desplegados.
Posteriormente, las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal conforme a derecho.
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Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que se mantendrá presencia en todos los municipios. Esto, mediante labores de vigilancia y coordinación operativa, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad.
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