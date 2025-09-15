Supuesto narco es apresado en Ciudad Valles

La Fiscalía General del Estado, informó que, como resultado de actos de investigación, se logró detener a Dhan “N”, por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ocurrido en el municipio de Ciudad Valles.

Con base en datos de prueba obtenidos durante las indagatorias, se estableció la probable responsabilidad del señalado, cuando fue detenido en compañía de dos personas más en agosto de 2024, en dicho municipio de la Zona Huasteca, con varias sustancias similares a estupefacientes prohibidos.

En cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un Juez de control, agentes de la Fiscalía ejecutaron la detención en su contra, informándole los derechos que le asisten y fue conducido a una revisión médica.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y, en las próximas horas, se llevará a cabo la audiencia inicial de este caso.

