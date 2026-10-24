Supuesto "narco" es atrapado en la Col. Julián Carrillo
En una motocicleta repartía dosis de marihuana y cristal cuando lo detectaron
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Un sujeto que presuntamente repartía droga en motocicleta en la colonia Julián Carrillo, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, esto como resultado de labores de seguridad y vigilancia en esa zona de la ciudad.
Durante la intervención, los elementos estatales detuvieron a Jesús "N" de 27 años, al que le aseguraron cerca de treinta dosis de "cristal" y tres bolsitas de marihuana, además de una motocicleta.
De acuerdo con información de inteligencia, el detenido estaría relacionado con un grupo delictivo que opera en esa zona, por lo que se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.
Al momento de su detención, el sujeto se desplazaba a bordo de una motocicleta Itálika color rojo y como adoptaba una actitud sospechosa los elementos policiales le marcaron el alto, se le realizó una inspección y le encontraron la droga ya descrita.
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Ante tal situación, los agentes procedieron a la detención de Jesús N, de 27 años, al que le leyeron los derechos que lo amparan y se le remitió a la Fiscalía General del Estado para que se le defina su situación legal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
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