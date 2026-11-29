Tráiler cae a un desnivel; el chofer resulta ileso
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XILITLA.- El chofer de un tráiler sufrió un aparatoso accidente en el tramo carretero La Herradura-La Y Griega; milagrosamente, no sufrió lesiones graves.
Este sábado, poco antes del amanecer, el chofer de un tráiler acoplado a un remolque tipo plataforma transitaba por la carretera federal número 120.
Todavía estaba lloviendo y, en una curva, su unidad derrapó; por ese motivo, perdió el control del volante y terminó saliendo del camino y cayendo a un desnivel.
El trailero solo sufrió golpes leves y pudo salir por sí solo de la cabina; posteriormente, pidió ayuda a los automovilistas.
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El percance solo dejó pérdidas materiales y afectaciones temporales en la vialidad por las maniobras para rescatar la unidad siniestrada.
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