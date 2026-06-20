Tráiler derriba lámpara de alumbrado público

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Un tráiler que se desplazaba por el Anillo Periférico Oriente ingresó al acotamiento y derribó por completo una lámpara de alumbrado público con todo y poste que ahora se tendrá que reponer y para ello fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Vial de Soledad.

Fue cerca de las cuatro de la tarde de este viernes, en que el tráiler color azul y con remolque tipo caja, circulaba por los carriles centrales del Anillo Periférico Oriente en dirección a la carretera a Rioverde.

Fue frente a la colonia Cactus, donde el conductor perdió el control del volante a su izquierda y la unidad se subió al camellón del acotamiento, en donde derribó el poste metálico de alumbrado que ahí se ubica y entonces detuvo su trayectoria errática.

Luego del percance, los peritos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del incidente y el conductor se comprometió a la reparación del daño, aunque el tráiler fue enviado a una pensión en tanto esto no se lleva a cabo.

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